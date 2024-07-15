Судаков Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
2001
Жена: Судакова Елена
Рождение ребёнка
29.01.2001
Дочь: Судакова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Судакова Елена
Развод
2011
Жена: Судакова Елена
Бракосочетание
2011
Рождение ребёнка
26.12.2011
Дочь: Судакова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Аверина Наталья
Развод
2017
Развод
2017
Бракосочетание
29.12.2017
Венчание 23.05.2021г.
Бракосочетание
29.12.2017