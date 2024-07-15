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Судаков Владимир Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1976

Отец: Судаков Анатолий Геннадьевич

Мать: Судакова Виктория Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверина Наталья

Бракосочетание
2001

Жена: Судакова Елена

Рождение ребёнка
29.01.2001

Дочь: Судакова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Судакова Елена

Развод
2011

Жена: Судакова Елена

Бракосочетание
2011

Жена: Аверина Наталья

Рождение ребёнка
26.12.2011

Дочь: Судакова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Аверина Наталья

Развод
2017

Жена: Аверина Наталья

Развод
2017

Жена: Аверина Наталья

Бракосочетание
29.12.2017

Жена: Судакова (Яковлева) Лия Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Венчание 23.05.2021г.
Бракосочетание
29.12.2017

Жена: Судакова (Яковлева) Лия Викторовна

Москва, город федерального значения Москва

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