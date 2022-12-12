Вшивцева (Лобанова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Лобанов Иван Афанасьевич
Мать: Лобанова Марфа Нефедеева
Бракосочетание
09.05.1779 ст.
1779г. (свадьба) Лубягино ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 38 их этой же деревни
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вшивцева Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Маркова Степанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816