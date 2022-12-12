Вшивцева (Лобанова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Лобанова) Марфа Ивановна

Вшивцева (Лобанова) Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Лобанов Иван Афанасьевич

Мать: Лобанова Марфа Нефедеева

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.05.1779 ст.

Муж: Вшивцев Тимофей Трофимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1779г. (свадьба) Лубягино ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 38 их этой же деревни
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вшивцева Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Маркова Степанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Вшивцев Тимофей Трофимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close