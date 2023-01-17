Маркова (Вшивцева) Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Вшивцева) Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Вшивцев Тимофей Трофимович

Мать: Вшивцева Марфа Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Марков Григорий Романович

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Марков Денис Романович

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Марков Михаил Романович

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Романовна

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акилина Романовна

Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Роман Парфёнович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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