Маркова (Вшивцева) Степанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1810
Сын: Марков Григорий Романович
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Романовна
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акилина Романовна
Отец ребёнка: Марков Роман Парфёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850