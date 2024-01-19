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Вшивцев Тимофей Трофимович

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.06.1757 ст.

Дата смерти

29.03.1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1757 ст.

Отец: Вшивцев Трофим Егорович

Мать: Вшивцева Анна Парфёновна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.05.1779 ст.

Жена: Вшивцева Марфа Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
1779г. (свадьба) Лубягино ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 38 их этой же деревни
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Вшивцева Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Маркова Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.03.1817 ст.
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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