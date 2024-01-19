Вшивцев Тимофей Трофимович
Место рождения
Дата рождения10.06.1757 ст.
Дата смерти29.03.1817 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1757 ст.
Отец: Вшивцев Трофим Егорович
Мать: Вшивцева Анна Парфёновна
Бракосочетание
09.05.1779 ст.
Жена: Вшивцева Марфа Ивановна
1779г. (свадьба) Лубягино ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 38 их этой же деревни
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Вшивцева Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Маркова Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1817 ст.