Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедеева
Место рожденияпоч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Мамаев Нефёд
Мать: Мамаева Елена Карпова
поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Вшивцева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1781