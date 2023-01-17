Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Мамаева) Марфа Нефедеева

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Место рождения

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1781

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Мамаев Нефёд

Мать: Мамаева Елена Карпова

поч. Чуфинский (Головизнины, Печищевы)
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Вшивцева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Лобанов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лобанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лобанов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иван Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
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