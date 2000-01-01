Совихина Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Совихин Евтропий Никифоров
Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов
Смерть
Неизвестно