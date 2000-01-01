Совихина Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совихина Евдокия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Мать: Кузнецова Лукерья Егорова

Бракосочетание
1818

Муж: Совихин Никифор Ионов

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Совихин Назар Никифоров

Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Совихин Евтропий Никифоров

Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов

Рождение ребёнка
1831

Сын: Совихин Меркул Никифоров

Отец ребёнка: Совихин Никифор Ионов

Смерть
Неизвестно
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