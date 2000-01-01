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Совихин Никифор Ионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Совихин Иона Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
1818

Жена: Совихина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Совихин Назар Никифоров

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Совихин Евтропий Никифоров

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Совихин Меркул Никифоров

Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
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