Совихин Никифор Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Совихин Иона Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
1818
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Совихин Евтропий Никифоров
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Совихина Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно