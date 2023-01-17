Кузнецов (Артамонов) Федор Дмитрев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Артамонов) Федор Дмитрев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

?.05.1825

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Артамонов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Совихина Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Лукерья Егорова

Похороны
?.05.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.05.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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