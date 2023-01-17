Кузнецов (Артамонов) Федор Дмитрев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти?.05.1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: Артамонов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Совихина Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров
Мать ребёнка: Кузнецова Лукерья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
?.05.1825
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
?.05.1825