Кузнецова Лукерья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смерти1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров
Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Совихина Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842