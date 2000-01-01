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Кузнецова Лукерья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

1842

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Иван Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Совихина Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Максим Федоров

Отец ребёнка: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов (артамонов) Федор Дмитрев

Смерть
1842
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