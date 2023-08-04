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Зыкова Параскева Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

19.03.1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: (Зыкова) Лукерья (Гликерия) Тимофеевна

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зыков Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зыков Гордей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Зыков Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич

Смерть
19.03.1777

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