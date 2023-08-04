Зыкова Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти19.03.1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: (Зыкова) Лукерья (Гликерия) Тимофеевна
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Зыков Тимофей Леонтьевич
Смерть
19.03.1777