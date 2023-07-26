Зыков Андрей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: (Зыкова) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1795
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Зыкова) Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Зыков Егор Андреевич
Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Смерть
1814