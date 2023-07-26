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Зыков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Зыков Тимофей Леонтьевич

Мать: Зыкова Параскева Степановна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: (Зыкова) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Зыков Филип Андреевич

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Зыкова) Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Зыков Филат Андреевич

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Зыков Егор Андреевич

Мать ребёнка: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Смерть
1814

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