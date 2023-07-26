Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Зыков Андрей Тимофеевич

Мать: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
20.05.1814

Жена: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Зыкова) Анна Зеновьевна

Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Зыкова) Ефросия Зеновьевна

Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Зыков Перфилий (Порфирий) Зеновьевич

Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич

Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.