Зыков Зеновий (Зеновей) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
20.05.1814
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Зыкова) Анна Зеновьевна
Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Зыкова) Ефросия Зеновьевна
Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Зыков Перфилий (Порфирий) Зеновьевич
Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич
Мать ребёнка: Зыкова (Веснина) Марфа Никитична
Смерть
Неизвестно