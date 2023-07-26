Зыков Гордей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Параскева Гордеевна
Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багрецова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Зыков Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Зыков Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна
Смерть
1808
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Зыкова Параскева Гордеевна
Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна