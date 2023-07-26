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Зыков Гордей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Зыков Тимофей Леонтьевич

Мать: Зыкова Параскева Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Параскева Гордеевна

Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрецова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зыков Филип Гордеевич

Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Зыков Филип Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зыков Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Багрецова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Зыков Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна

Смерть
1808
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Зыкова Параскева Гордеевна

Мать ребёнка: Зыкова (Багрецова) Анна Федоровна

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