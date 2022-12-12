Тупицына Пелагея Акакиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Пелагея Акакиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Тупицын Акакий Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Тупицына Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Тупицын Иосип Петрович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.

Сын: Тупицын Григорий Осипович

Отец ребёнка: Тупицын Иосип Петрович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Иосип Петрович

Смерть
Неизвестно
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