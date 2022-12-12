Тупицына Пелагея Акакиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Тупицын Акакий Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Тупицына Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Тупицын Иосип Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.
Сын: Тупицын Григорий Осипович
Отец ребёнка: Тупицын Иосип Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно