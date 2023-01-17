Тупицын Акакий Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1844
Отец: Тупицын Евсей Зиновьевич
Мать: не указана
упоминается в 10 переписи как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Тупицына Пелагея Акакиевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Между 1891 и 1917
согласно с/хоз переписи 1917 г проживал семьей 9 чел: сын 37 лет, внуки 8 и 6лет, сеестра 54 г., сноха 37 лет, внучки 16, 5 и 2г. записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Смерть
Неизвестно