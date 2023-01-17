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Тупицын Акакий Евсеевич

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Тупицын Евсей Зиновьевич

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 переписи как внук главы семьи Зиновия Тупицына
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Тупицына Пелагея Акакиевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Между 1891 и 1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 г проживал семьей 9 чел: сын 37 лет, внуки 8 и 6лет, сеестра 54 г., сноха 37 лет, внучки 16, 5 и 2г. записан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891 г.
Смерть
Неизвестно
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