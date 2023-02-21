Тупицын Иосип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Иосип Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Тупицына Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Акакиевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.

Сын: Тупицын Григорий Осипович

Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Акакиевна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 проживал с семьей в составе 5 человек: жена 48 л, сын 23 г., дочь 17 лет, дочь 12 лет, сын 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Пелагея Акакиевна

Смерть
Неизвестно
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