Тупицын Иосип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Тупицына Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Акакиевна
Рождение ребёнка
11.11.1897 ст.
Сын: Тупицын Григорий Осипович
Мать ребёнка: Тупицына Пелагея Акакиевна
Место жительства
1917
согласно с/хоз переписи 1917 проживал с семьей в составе 5 человек: жена 48 л, сын 23 г., дочь 17 лет, дочь 12 лет, сын 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно