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Плюхин Иван Никифорович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Плюхин Никифор Михайлович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Плюхин Егор Иванович

Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плюхин Астафий Иванович

Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плюхин Василий Иванович

Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Блюдцы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плюхина Авдотья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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