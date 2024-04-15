Плюхин Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Плюхин Никифор Михайлович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Плюхин Егор Иванович
Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Плюхина Авдотья Михайловна
Место жительства
После 10.10.1852
Блюдцы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно