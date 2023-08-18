Плюхин Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Егор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Плюхин Иван Никифорович

Мать: не указана

Место жительства
После 10.10.1852
Блюдцы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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