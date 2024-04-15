Плюхина Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Плюхин Егор Иванович

Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плюхин Астафий Иванович

Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Плюхин Василий Иванович

Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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