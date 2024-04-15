Плюхина Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Плюхин Егор Иванович
Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Плюхин Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно