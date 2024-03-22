Плюхин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Место жительства
После 10.10.1852
Блюдцы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Блюдцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно