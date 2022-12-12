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Жуков Сергей

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Место рождения

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Жуков Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Жукова Анисия Климовна

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1927

Дочь: Шорохова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Жукова Анисия Климовна

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анисия Климовна

Смерть
Неизвестно
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