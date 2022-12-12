Жуков Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1926
Мать ребёнка: Жукова Анисия Климовна
Рождение ребёнка
10.07.1927
Дочь: Шорохова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Жукова Анисия Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анисия Климовна
Смерть
Неизвестно