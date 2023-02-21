Жукова Анисия Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Анисия Климовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1926

Сын: Жуков Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Жуков Сергей

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1927

Дочь: Шорохова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Жуков Сергей

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Сергей

Смерть
Неизвестно
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