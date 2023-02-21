Жукова Анисия Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1926
Отец ребёнка: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
10.07.1927
Дочь: Шорохова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Жуков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Сергей
Смерть
Неизвестно