Шорохова (Жукова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорохова (Жукова) Анна Сергеевна

Шорохова (Жукова) Анна Сергеевна

avatar

Место рождения

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

10.07.1927

Дата смерти

10.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927

Отец: Жуков Сергей

Мать: Жукова Анисия Климовна

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Лысикова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович

Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Шорохов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Шорохов Александр Александрович

Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорохов Александр Федорович

Смерть
10.11.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close