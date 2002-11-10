Шорохова (Жукова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1927
Дата смерти10.11.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1927
Отец: Жуков Сергей
Мать: Жукова Анисия Климовна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Лысикова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович
Рождение ребёнка
26.03.1954
Сын: Шорохов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович
Рождение ребёнка
18.08.1956
Сын: Шорохов Александр Александрович
Отец ребёнка: Шорохов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2002