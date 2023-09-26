(Триндалева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Триндалева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Триндалев Калина

Мать: Триндалева Феодосия

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