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(Триндалева) Александра
(Триндалева) Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Пол
Женский
Отец
Триндалев Калина
1834 г.р.
Мать
Триндалева Феодосия
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Триндалев Калина
Мать:
Триндалева Феодосия
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