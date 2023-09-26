Триндалев Калина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1875
Сын: Триндалев Константин
Мать ребёнка: Триндалева Феодосия
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Триндалева Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триндалев Николай
Мать ребёнка: Триндалева Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триндалев Василий
Мать ребёнка: Триндалева Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Триндалева Феодосия
Смерть
Неизвестно