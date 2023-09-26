Триндалев Калина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триндалев Калина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1875

Сын: Триндалев Константин

Мать ребёнка: Триндалева Феодосия

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Триндалева Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Триндалев Николай

Мать ребёнка: Триндалева Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Триндалев Василий

Мать ребёнка: Триндалева Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Триндалева Феодосия

Смерть
Неизвестно
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