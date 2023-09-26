Триндалева Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1875
Сын: Триндалев Константин
Отец ребёнка: Триндалев Калина
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Триндалев Калина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триндалев Николай
Отец ребёнка: Триндалев Калина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Триндалев Василий
Отец ребёнка: Триндалев Калина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Триндалев Калина
Смерть
Неизвестно