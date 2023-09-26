Триндалева Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триндалева Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1875

Сын: Триндалев Константин

Отец ребёнка: Триндалев Калина

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Триндалев Калина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Триндалев Николай

Отец ребёнка: Триндалев Калина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Триндалев Василий

Отец ребёнка: Триндалев Калина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Триндалев Калина

Смерть
Неизвестно
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