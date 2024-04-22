Фещенко Савелий Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886
Был неграмотный Дата рождения по [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Бракосочетание
23.01.1906
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр 110об]
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Фещенко Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389 стр33об]
Рождение ребёнка
21.09.1913
Сын: Фещенко Сергей Савельевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.56об]
Военная служба
1914
47-й Сибирский стрелковый полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Воля Коблянска Дата события 23.10.1914
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1923
Сын: Фещенко Михаил Савельевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Рождение ребёнка
12.11.1925
Сын: Фещенко Козьма Савельевич
Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно