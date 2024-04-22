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Фещенко Савелий Харлампиевич

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Место рождения

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1886

Отец: Фещенко Харлампий Михайлович

Мать: Фещенко Мария Васильевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Был неграмотный Дата рождения по [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Бракосочетание
23.01.1906

Жена: Фещенко Екатерина Федоровна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр 110об]
Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Фещенко Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.389 стр33об]
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Фещенко Сергей Савельевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.391а стр.56об]
Военная служба
1914
47-й Сибирский стрелковый полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Воля Коблянска Дата события 23.10.1914
Рождение ребёнка
1919

Сын: Фещенко Семён Савельевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
14.09.1923

Сын: Фещенко Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Рождение ребёнка
12.11.1925

Сын: Фещенко Козьма Савельевич

Мать ребёнка: Фещенко Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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