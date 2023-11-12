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Фещенко Харлампий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Неизвестные Отцы Акима Ефима Харлампия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фещенко Андрей Харлампиевич

Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна

Он служил, так как жена его - солдатская жена Марфа Назаровна Дополнено: в 1909 году его звание - запасной рядовой
Рождение ребёнка
1884

Сын: Фещенко Григорий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Фещенко Савелий Харлампиевич

Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Был неграмотный
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ткач Мария Харлампиевна

Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Фещенко Михаил Харлампиевич

Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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