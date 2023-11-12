Фещенко Харлампий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Неизвестные Отцы Акима Ефима Харлампия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Фещенко Андрей Харлампиевич
Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна
Он служил, так как жена его - солдатская жена Марфа Назаровна Дополнено: в 1909 году его звание - запасной рядовой
Рождение ребёнка
1884
Сын: Фещенко Григорий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Фещенко Савелий Харлампиевич
Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна
Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Был неграмотный
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ткач Мария Харлампиевна
Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1902
Сын: Фещенко Михаил Харлампиевич
Мать ребёнка: Фещенко Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фещенко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно