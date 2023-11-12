Фещенко Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Фещенко Андрей Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Он служил, так как жена его - солдатская жена Марфа Назаровна Но в 1902 году на свадьбе он только крестьянин. Дополнено: в 1909 году его звание - запасной рядовой
Рождение ребёнка
1884

Сын: Фещенко Григорий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1886

Сын: Фещенко Савелий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Был неграмотный Дата рождения по [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ткач Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: Фещенко Матрона Харлампиевна

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.635]
Рождение ребёнка
24.08.1897

Сын: Фещенко Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.637]
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Фещенко Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр.69об]
Рождение ребёнка
08.09.1908

Сын: Фещенко Аким Харлампиевич

Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр31об]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Харлампий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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