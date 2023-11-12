Фещенко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1880
Сын: Фещенко Андрей Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
Струговка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Он служил, так как жена его - солдатская жена Марфа Назаровна Но в 1902 году на свадьбе он только крестьянин. Дополнено: в 1909 году его звание - запасной рядовой
Рождение ребёнка
1884
Сын: Фещенко Григорий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1886
Сын: Фещенко Савелий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
Стругова Буда, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Был неграмотный Дата рождения по [ГАНО. Р-2189, оп.2, д.115 стр. 293]
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ткач Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1894
Дочь: Фещенко Матрона Харлампиевна
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.635]
Рождение ребёнка
24.08.1897
Сын: Фещенко Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.637]
Рождение ребёнка
27.10.1902
Сын: Фещенко Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.387 стр.69об]
Рождение ребёнка
08.09.1908
Сын: Фещенко Аким Харлампиевич
Отец ребёнка: Фещенко Харлампий Михайлович
[ГАНО. Д-156, оп.1, д.388стр31об]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно