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Ирина Иванова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.04.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1807 ст.

Отец: Иван Кириллов

Мать: Ирина Лаврентьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1820 ст.

Муж: Дий Никитин

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.12.1823 ст.

Сын: Николай Диев

Отец ребёнка: Дий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1828 ст.

Дочь: Агафья Диева

Отец ребёнка: Дий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1830 ст.

Сын: Григорий Диев

Отец ребёнка: Дий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1836 ст.

Сын: Тимофей Диев

Отец ребёнка: Дий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1839 ст.

Сын: Максим Диев

Отец ребёнка: Дий Никитин

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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