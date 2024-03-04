Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения30.04.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1807 ст.
Отец: Иван Кириллов
Мать: Ирина Лаврентьева
Бракосочетание
08.11.1820 ст.
Муж: Дий Никитин
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.12.1823 ст.
Сын: Николай Диев
Отец ребёнка: Дий Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1828 ст.
Дочь: Агафья Диева
Отец ребёнка: Дий Никитин
Рождение ребёнка
26.09.1830 ст.
Сын: Григорий Диев
Отец ребёнка: Дий Никитин
Рождение ребёнка
04.06.1836 ст.
Сын: Тимофей Диев
Отец ребёнка: Дий Никитин
Рождение ребёнка
13.08.1839 ст.
Сын: Максим Диев
Отец ребёнка: Дий Никитин
Смерть
Неизвестно