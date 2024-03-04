Дий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДий Никитин

Дий Никитин

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.07.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1805 ст.

Отец: Никита Яковлев

Мать: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1820 ст.

Жена: Ирина Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.12.1823 ст.

Сын: Николай Диев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.02.1828 ст.

Дочь: Агафья Диева

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1830 ст.

Сын: Григорий Диев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1836 ст.

Сын: Тимофей Диев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.08.1839 ст.

Сын: Максим Диев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.