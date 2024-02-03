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Никита Яковлев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Яков Алексеев

Мать: Акулина Ефремова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Федорова

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Степанида Никитина

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1803 ст.

Сын: Павел Никитин

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1805 ст.

Сын: Дий Никитин

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1810 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1814 ст.

Дочь: Мавра Никитина

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1814 ст.

Сын: Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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