Никита Яковлев
Место рождения
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Яков Алексеев
Мать: Акулина Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1787 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Степанида Никитина
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
10.11.1803 ст.
Сын: Павел Никитин
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
15.07.1805 ст.
Сын: Дий Никитин
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
05.08.1810 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
03.05.1814 ст.
Дочь: Мавра Никитина
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Рождение ребёнка
03.05.1814 ст.
Сын: Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Мавра Федорова
Смерть
Неизвестно