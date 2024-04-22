Евдокия Никитина
Место рождения
Дата рождения05.08.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810 ст.
Отец: Никита Яковлев
Мать: Мавра Федорова
Бракосочетание
24.01.1826 ст.
Муж: Федор Степанов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.
Дочь: Федосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
11.05.1831 ст.
Сын: Михаил Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
04.02.1836 ст.
Сын: Федор Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
06.06.1838 ст.
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
19.07.1840 ст.
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.
Сын: Денис Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Захар Федоров
Отец ребёнка: Федор Степанов
Смерть
Неизвестно