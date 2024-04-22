Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Никитина

Евдокия Никитина

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.08.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1810 ст.

Отец: Никита Яковлев

Мать: Мавра Федорова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.01.1826 ст.

Муж: Федор Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.

Дочь: Федосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.05.1831 ст.

Сын: Михаил Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.02.1836 ст.

Сын: Федор Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.06.1838 ст.

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1840 ст.

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1843 ст.

Сын: Денис Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Захар Федоров

Отец ребёнка: Федор Степанов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close