Гликерия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Анисия Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Елисеевич

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Параскева Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Елисеевич

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
1867
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Евсеев Елизар Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Елисеевич

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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