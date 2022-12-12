Гликерия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Анисия Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Елисеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Параскева Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Елисеевич
Место жительства
1867
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Евсей Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Елисеевич
Смерть
Неизвестно