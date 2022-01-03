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Евсеев Елизар Евсеевич

Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Евсей Елисеевич

Мать: Гликерия Анисимовна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Егоровна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Варвара Елизаровна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Сын: Василий Елизарович

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Арест
20.02.1930
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Осуждение
21.04.1930
Реабилитация осужденного
07.06.1989

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