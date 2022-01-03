Евсеев Елизар Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Евсей Елисеевич
Мать: Гликерия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Варвара Елизаровна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Василий Елизарович
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Арест
20.02.1930
Осуждение
21.04.1930
Реабилитация осужденного
07.06.1989