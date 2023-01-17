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Евсей Елисеевич

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Место рождения

Ляльшур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляльшур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Анисия Евсеевна

Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Параскева Евсеевна

Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Сын: Евсеев Елизар Евсеевич

Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Анисимовна

Смерть
Неизвестно
Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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