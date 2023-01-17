Евсей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Анисия Евсеевна
Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Параскева Евсеевна
Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Гликерия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Анисимовна
Смерть
Неизвестно