Шадрина (Окулова) Татьяна Алимпьевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1896
Дата смерти29.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1896
Отец: Окулов Алимпий Лазаревич
Мать: Окулова Мария Зотеевна
Рождение ребёнка
23.11.1916
Дочь: Цитронова Матрена Минеевна
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1919
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1923
Дочь: Богданова Надежда Минеевна
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1926
Дочь: Шадрина Анастасия Минеевна
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Анна Минеевна
Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович
Смерть
29.11.1989
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край