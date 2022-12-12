Шадрина (Окулова) Татьяна Алимпьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Окулова) Татьяна Алимпьевна

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Место рождения

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.01.1896

Дата смерти

29.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1896

Отец: Окулов Алимпий Лазаревич

Мать: Окулова Мария Зотеевна

Верх-Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: Цитронова Матрена Минеевна

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.07.1919

Сын: Шадринр Сысой Минеевич

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.09.1923

Дочь: Богданова Надежда Минеевна

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.01.1926

Дочь: Шадрина Анастасия Минеевна

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Миней Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадрин Павел Минеевич

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котова Анна Минеевна

Отец ребёнка: Шадрин Миней Петрович

Смерть
29.11.1989
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
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