Цитронова (Шадрина) Матрена Минеевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1916
Дата смерти26.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916
Отец: Шадрин Миней Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2003
Пермь, Пермский, Пермский край
Матрена Минеевна проживала в селе Большая Уса Куединского района Пермской области и только в последние годы жизни дети ее перевезли поближе к своему месту проживания - в город Пермь