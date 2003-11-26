Цитронова (Шадрина) Матрена Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цитронова (Шадрина) Матрена Минеевна

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Место рождения

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.11.1916

Дата смерти

26.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916

Отец: Шадрин Миней Петрович

Мать: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цитронов Венниамин Васильевич

Смерть
26.11.2003
Пермь, Пермский, Пермский край
Матрена Минеевна проживала в селе Большая Уса Куединского района Пермской области и только в последние годы жизни дети ее перевезли поближе к своему месту проживания - в город Пермь
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