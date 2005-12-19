Богданова (Шадрина) Надежда Минеевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1923
Дата смерти19.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1923
Отец: Шадрин Миней Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1959
Дочь: Низамутдинова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Богданов Леонид Аркадьевич
Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бикбарда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.12.2005
Березники, город Березники, Пермский край