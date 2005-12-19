Богданова (Шадрина) Надежда Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Шадрина) Надежда Минеевна

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Место рождения

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.09.1923

Дата смерти

19.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1923

Отец: Шадрин Миней Петрович

Мать: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1959

Дочь: Низамутдинова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Богданов Леонид Аркадьевич

Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Леонид Аркадьевич

Бикбарда, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
19.12.2005
Березники, город Березники, Пермский край
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