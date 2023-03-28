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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4293Уса большая, дер.при рч. Усе большом.804598294305Волостное правление. Земская станция. Торжки.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1255. Большая Уса, деревня бывшая государственная, при речке Большой Усе, дворов 101, жителей 650, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Большая Уса на р. Большой Усе, прав. церк., зем. шк., библиот. попечит о народ. трезв., вол. прав., земс. ст., фельдш. п., еженедельный базар по воскр., ярм.: Афана Показать все Больше-Усинское общество239715510Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские81—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Большая-Уса
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347448Большая Усасело56°45'00"55°06'00"O-40-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57628416101с Большая Усасело