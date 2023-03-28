село Большая Уса, село Большая Уса, Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Большая Уса

Куединский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4293Уса большая, дер.при рч. Усе большом.804598294305Волостное правление. Земская станция. Торжки.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Большеусинская волость
1255. Большая Уса, деревня бывшая государственная, при речке Большой Усе, дворов 101, жителей 650, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Больше-Усинская волость
1) с. Большая Уса на р. Большой Усе, прав. церк., зем. шк., библиот. попечит о народ. трезв., вол. прав., земс. ст., фельдш. п., еженедельный базар по воскр., ярм.: Афана Показать все Больше-Усинское общество239715510Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские81

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Больше-Усынская волость
село Большая-Уса

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Куединский район
347448Большая Усасело56°45'00"55°06'00"O-40-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Куединский муниципальный район, Большеусинское сельское поселение
57628416101с Большая Усасело
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