Числова Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.10.2014

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1946

Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1949

Дочь: Филлипова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович

Смерть
03.10.2014
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