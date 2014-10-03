Числова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти03.10.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1946
Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1949
Дочь: Филлипова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2014