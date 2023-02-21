Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович

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Место рождения

Село Путятино, Раненбургский уезд, Рязанской губернии.

Дата рождения

08.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1915

Отец: Дегтярёв Феодор Иванович

Мать: Дегтярёва Марфа Матвеевна

Село Путятино, Раненбургский уезд, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
22.10.1946

Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Числова Нина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1949

Дочь: Филлипова Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Числова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Числова Нина Петровна

Смерть
Неизвестно
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