Дегтярёв Гаврил (Гавриил) Фёдорович
Место рожденияСело Путятино, Раненбургский уезд, Рязанской губернии.
Дата рождения08.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1915
Село Путятино, Раненбургский уезд, Рязанской губернии.
Рождение ребёнка
22.10.1946
Дочь: Соболева Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Числова Нина Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1949
Дочь: Филлипова Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Числова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Числова Нина Петровна
Смерть
Неизвестно