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Рехлов Пётр Фёдорович

Место рождения

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рехлов Фёдор Семёнович

Мать: Рехлова Дарья Федотовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рехлов Ефим Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Рехлов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ряхлов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рехлов Александр Петрович

Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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