Рехлов Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Рехлов Фёдор Семёнович
Мать: Рехлова Дарья Федотовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рехлов Ефим Петрович
Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рехлов Александр Петрович
Мать ребёнка: Рехлова Катерина Фёдотовна
Смерть
Неизвестно