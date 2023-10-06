Рехлова Катерина Фёдотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рехлова Катерина Фёдотовна

Место рождения

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рехлов Ефим Петрович

Отец ребёнка: Рехлов Пётр Фёдорович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Рехлов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Рехлов Пётр Фёдорович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ряхлов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Рехлов Пётр Фёдорович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рехлов Александр Петрович

Отец ребёнка: Рехлов Пётр Фёдорович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно
Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

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