Рехлова Дарья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Рехлова Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович
Смерть
Неизвестно