Рехлова Дарья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРехлова Дарья Федотовна

Рехлова Дарья Федотовна

Место рождения

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рехлов Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Рехлова Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Рехлов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рехлов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Рехлов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Рехлов Фёдор Семёнович

Копёны, Хакасский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно
Копёны, Хакасский округ, Сибирский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.