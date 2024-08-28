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Чистяков Александр Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1904 ст.

Жена: Чистякова (-) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.

Сын: Чистяков Александр Александрович

Мать ребёнка: Чистякова (-) Анна Яковлевна

Окатово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-5 стр.257-258 (Рождение №-38м)
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Сын: Чистяков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чистякова (-) Анна Яковлевна

Окатово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-6 стр.141-142 (Рождение №-34м)
Смерть
После 1910 ст.

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