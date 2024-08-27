Чистяков Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения29.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905 ст.
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-5 стр.257-258 (Рождение №-38м)
Крещение
31.07.1905 ст.
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Чистяков Фёдор Ефимович - Кологривский мещанин из д.Акатово Крёстная мать: Агриппина Лаврентьевна - крестьянка из д.Крутец, Илешевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно