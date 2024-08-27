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Чистяков Александр Александрович

Место рождения

Окатово, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

29.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

До 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905 ст.

Отец: Чистяков Александр Феодорович

Мать: Чистякова (-) Анна Яковлевна

Окатово, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-5 стр.257-258 (Рождение №-38м)
Крещение
31.07.1905 ст.
Илешево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Чистяков Фёдор Ефимович - Кологривский мещанин из д.Акатово Крёстная мать: Агриппина Лаврентьевна - крестьянка из д.Крутец, Илешевская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

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