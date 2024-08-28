Чистякова (-) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1904 ст.
Рождение ребёнка
29.07.1905 ст.
Сын: Чистяков Александр Александрович
Отец ребёнка: Чистяков Александр Феодорович
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-5 стр.257-258 (Рождение №-38м)
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Сын: Чистяков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Чистяков Александр Феодорович
Ильинская церковь села Илешево МК 56-13-6 стр.141-142 (Рождение №-34м)
Смерть
После 1910 ст.