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Ильиченко Анастасия Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильченко Иван Симеонов

Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.

Дочь: (Ильиченко) Александра Иванова

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
крещение 14.04.1902 г
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Дочь: Ильиченко Мария Иванова

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.11.1905

Сын: Ильиченко Михаил Иванов

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
крещение 4.11.1905 г
Рождение ребёнка
06.02.1908 ст.

Сын: Ильиченко Иннокентий Иванов

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
крещение 10.2.1908 г
Восприемник
30.01.1909 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 241об дочь Анна родилась 25.01.1909 г отец Юдин Калистрат Кондратьев (с. Семилужное) мать Анастасия Никитина восприемник 2 Ильиченко Исидор Варлаамов
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.

Дочь: (Ильиченко) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви С. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.9 крещение 1.5.1911 г
Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.

Сын: Ильиченко Иван Иванов

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.163об крещение 29.4.1913 г
Рождение ребёнка
23.08.1916 ст.

Сын: Ильиченко Иван Иванов

Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов

Бражкина, Томский округ, Сибирский край
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.500 с.308об крещение 28.8.1916 г
Смерть
Неизвестно

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