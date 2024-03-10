Ильиченко Анастасия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1902 ст.
Дочь: (Ильиченко) Александра Иванова
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
крещение 14.04.1902 г
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Дочь: Ильиченко Мария Иванова
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
Рождение ребёнка
02.11.1905
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
крещение 4.11.1905 г
Рождение ребёнка
06.02.1908 ст.
Сын: Ильиченко Иннокентий Иванов
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
крещение 10.2.1908 г
Восприемник
30.01.1909 ст.
Семилужки, Томский муниципальный район, Томская область
МК Вознесенской церкви с. Семилужное стр. 241об дочь Анна родилась 25.01.1909 г отец Юдин Калистрат Кондратьев (с. Семилужное) мать Анастасия Никитина восприемник 2 Ильиченко Исидор Варлаамов
Рождение ребёнка
01.05.1911 ст.
Дочь: (Ильиченко) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
МК Николаевской церкви С. Протопопово Ф.527 Оп.1 Д.516 с.9 крещение 1.5.1911 г
Рождение ребёнка
27.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.492 с.163об крещение 29.4.1913 г
Рождение ребёнка
23.08.1916 ст.
Отец ребёнка: Ильченко Иван Симеонов
МК Вознесенской церкви с. Семилужное Ф.527 Оп.1 Д.500 с.308об крещение 28.8.1916 г
Смерть
Неизвестно