Ильченко Иван Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльченко Иван Симеонович

Ильченко Иван Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ильченко Симеон Ануфриев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно