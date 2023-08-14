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Ильченко Иван Симеонович
Ильченко Иван Симеонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ильченко Симеон Ануфриев
1846 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Ильченко Симеон Ануфриев
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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